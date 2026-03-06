LES VENDREDIS DU MOULIN Félines-Minervois

LES VENDREDIS DU MOULIN

Le Moulin Félines-Minervois Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les Vendredis du Moulin, C’est une belle occasion de découvrir les saveurs locales, de rencontrer les vignerons du coin et de profiter d’une ambiance musicale détendue au pied d’un moulin à vent pittoresque.

Les Vendredis du Moulin, c’est l’un de ces petits trésors estivaux du sud de la France où l’on mêle vin, musique et convivialité sous les étoiles.

Au programme

– Bar à vins tenu par les producteurs félinois

– Restauration sur place ( sur réservation)

– Concerts gratuits de 20h à 23h

*Événement annulé en cas de pluie .

Le Moulin Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 28 73 53 74

English :

Les Vendredis du Moulin is a great opportunity to discover local flavors, meet local winemakers and enjoy a relaxed musical atmosphere at the foot of a picturesque windmill.

