Félines-Minervois

SOIRÉE À LA FERME

27 Route de Camplong Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Notre première soirée à la ferme! On vous attend nombreux!

Nos amis du Domaine de la Romandine seront là pour vous faire déguster leurs vins..

Notre première soirée à la ferme! On vous attend nombreux!

Nos amis du Domaine de la Romandine seront là pour vous faire déguster leurs vins.. .

27 Route de Camplong Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 7 70 16 43 96

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English : SOIRÉE À LA FERME

Our first evening at the farm! We look forward to seeing you there!

Our friends from Domaine de la Romandine will be there to let you taste their wines…

L’événement SOIRÉE À LA FERME Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC