les Vendredis du parc / Planetariums, Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard, Rennes
les Vendredis du parc / Planetariums, Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard, Rennes vendredi 17 juillet 2026.
les Vendredis du parc / Planetariums Vendredi 17 juillet, 14h00 Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00
Lieu :
la maison de quartier Le Cadran à Beauregard.
Plan pour se rendre au Cadran de Rennes
https://maps.app.goo.gl/reXf1c2WsxJgiyGN9
Au programme de 14h à 18h :
Séances de planétarium tous publics accessibles à toutes et tous de 14h à 18h (Le planétarium projette le ciel du soir et vous fait voyager dans le système solaire et la galaxie.)
La séance de 25 minutes permet de découvrir les merveilles de l’univers : nébuleuses, galaxies, amas globulaires
Ateliers d’observation du soleil en extérieur avec une lunette solaire
A venir découvrir en famille, entre amis, entre voisins !
Gratuit, pas de réservation
Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/reXf1c2WsxJgiyGN9 »}]
La Société d’Astronomie de Rennes (SAR) vous propose des séances de planétariums le vendredi 17 juillet
@astrorennes
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