Les vendredis du Parvis Concert Alain De Nardis Ambrumesnil
Les vendredis du Parvis Concert Alain De Nardis Ambrumesnil vendredi 5 juin 2026.
Les vendredis du Parvis Concert Alain De Nardis
648 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Profitez d’un rendez-vous musical à savourer les vendredis au Café & Epicerie Le Parvis d’Ambrumesnil dans une ambiance conviviale au cœur du village d’Ambrumesnil !
Au programme ce vendredi, Alain De Nardis en live !
Il est conseillé de réserver pour avoir votre table et les quantités désirées ! .
648 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 34 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les vendredis du Parvis Concert Alain De Nardis
L’événement Les vendredis du Parvis Concert Alain De Nardis Ambrumesnil a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux