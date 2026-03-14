Les vendredis du Parvis Concert Los Desperados Band Ambrumesnil
Les vendredis du Parvis Concert Los Desperados Band Ambrumesnil vendredi 22 mai 2026.
Les vendredis du Parvis Concert Los Desperados Band
648 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Profitez d’un rendez-vous musical à savourer les vendredis au Café & Epicerie Le Parvis d’Ambrumesnil dans une ambiance conviviale au cœur du village d’Ambrumesnil !
Au programme ce vendredi, le groupe Los Desperados mettra l’ambiance ce soir !
Il est conseillé de réserver pour avoir votre table et les quantités désirées ! .
648 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 34 31
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English : Les vendredis du Parvis Concert Los Desperados Band
L’événement Les vendredis du Parvis Concert Los Desperados Band Ambrumesnil a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux