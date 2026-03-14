Les vendredis du Parvis Concert Los Desperados Band

648 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Profitez d’un rendez-vous musical à savourer les vendredis au Café & Epicerie Le Parvis d’Ambrumesnil dans une ambiance conviviale au cœur du village d’Ambrumesnil !

Au programme ce vendredi, le groupe Los Desperados mettra l’ambiance ce soir !

Il est conseillé de réserver pour avoir votre table et les quantités désirées ! .

648 Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 34 31

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English : Les vendredis du Parvis Concert Los Desperados Band

L’événement Les vendredis du Parvis Concert Los Desperados Band Ambrumesnil a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux