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Les Vendredis du patrimoine Les Halles Saint-Georges-d’Oléron

Les Vendredis du patrimoine Les Halles Saint-Georges-d’Oléron vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Les Halles

Adresse : 24 rue des Dames

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit Tarif Pass Explore

Saint-Georges-d’Oléron

Les Vendredis du patrimoine

Les Halles 24 rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit
Tarif Pass Explore

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Déambulation à la découverte de l’Église de Saint-Georges d’Oléron et du prieuré avec la visite commentée d’un historien (durée de la visite 2h)..
Réservation dans tous les offices de tourisme.
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Les Halles 24 rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75  st-georges-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

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English :

Stroll around the Church of Saint-Georges d’Oléron and the priory, with commentary by a historian (tour lasts 2 hrs).
Reservations at all tourist offices.

L’événement Les Vendredis du patrimoine Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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