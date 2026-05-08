Les vendredis d’Urrugne Place du village Urrugne
Les vendredis d’Urrugne Place du village Urrugne vendredi 14 août 2026.
Urrugne
Les vendredis d’Urrugne
Place du village Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Animation musicale .
Place du village Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com
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English : Les vendredis d’Urrugne
L’événement Les vendredis d’Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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