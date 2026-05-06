Les Vendredis Houblonnés sur le Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans
Les Vendredis Houblonnés sur le Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans vendredi 3 juillet 2026.
Wingersheim les Quatre Bans
Les Vendredis Houblonnés sur le Sentier du Houblon
Rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le Sentier du Houblon s’ouvre en début de soirée ! L’ACHA vous propose une balade dans un rythme doux et lent… afin d’admirer la beauté des paysages qui entourent Wingersheim, avec ses champs de houblon de part et d’autres. Embarquez à bord de la remorque tractée au coucher du soleil avec un guide, et découvrez l’or vert d’Alsace ! .
Rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est contact@sentierduhoublon.fr
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English :
L’événement Les Vendredis Houblonnés sur le Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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