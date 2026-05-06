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Les Vendredis Houblonnés sur le Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans

Les Vendredis Houblonnés sur le Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans

Les Vendredis Houblonnés sur le Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Rue du Stade

Ville : 67170 Wingersheim les Quatre Bans

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Wingersheim les Quatre Bans

Les Vendredis Houblonnés sur le Sentier du Houblon

Rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Le Sentier du Houblon s’ouvre en début de soirée ! L’ACHA vous propose une balade dans un rythme doux et lent… afin d’admirer la beauté des paysages qui entourent Wingersheim, avec ses champs de houblon de part et d’autres. Embarquez à bord de la remorque tractée au coucher du soleil avec un guide, et découvrez l’or vert d’Alsace !   .

Rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est   contact@sentierduhoublon.fr

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English :

L’événement Les Vendredis Houblonnés sur le Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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