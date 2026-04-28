Wingersheim les Quatre Bans

Les visites estivales pédestres du Sentier du Houblon

rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 09:30:00

fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Offrez-vous un autre regard sur l’Alsace à travers une culture unique le houblon.

C’est au cœur du Beau Jardin que vous pouvez découvrir cette plante aromatique qui est un composant primordial de la fabrication de la bière. Sa culture offre un paysage insolite et attrayant.

Ainsi, ne manquez pas ces sorties pédestres hebdomadaires guidées à travers les houblonnières de Wingersheim, capitale du houblon d’Alsace.

Le Sentier du Houblon est animé par les membres de l’association Au Cœur des Houblonnières d’Alsace .

Accessible en juillet et août, tous les mercredis à 9h30. Visite pédestre commentée ainsi que projection vidéo sont au programme avec une dégustation de bière locale proposée en fin de visite. .

rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace

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English :

L’événement Les visites estivales pédestres du Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg