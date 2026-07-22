UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clara-Villerach

LES VENTS PASSENT Clara-Villerach

samedi 1 août 2026 · Clara-Villerach

LES VENTS PASSENT Clara-Villerach

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
8 rue du LLech
Ville
66500 Clara-Villerach
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Clara-Villerach

LES VENTS PASSENT

8 rue du LLech Clara-Villerach Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

C’est soirée concert à la guinguette!
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8 rue du LLech Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 81 66 94 

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English :

Tonight’s the concert at the guinguette!

L’événement LES VENTS PASSENT Clara-Villerach a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI CONFLENT CANIGO

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