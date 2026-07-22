AGENDA · Clara-Villerach
LES VENTS PASSENT Clara-Villerach
samedi 1 août 2026 · Clara-Villerach
Informations pratiques
Clara-Villerach
LES VENTS PASSENT
8 rue du LLech Clara-Villerach Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
C’est soirée concert à la guinguette!
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8 rue du LLech Clara-Villerach 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 81 66 94
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English :
Tonight’s the concert at the guinguette!
L’événement LES VENTS PASSENT Clara-Villerach a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI CONFLENT CANIGO
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