Informations pratiques

Les vestiges médiévaux du « chastel » de Béhéricourt 19 et 20 septembre Château de Béhéricourt Oise

20 personnes dans les celliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parcours de la visite libre comprend dans la cour haute :

– les vestiges de la porte-fortifiée ou tour-porte datant du xiiie siècle, détruite au xve siècle, partiellement endommagée en 1917, dommages réparés à la suite ;

– les emplacements de l’ancien logis du seigneur détruit en 1820 ;

– les extérieurs datant des XVIème, XVIIème siècle et du XIXème siècle pour une partie recouvrant l’ancien logis.

En descendant l’escalier qui mène aux jardins, on découvre la façade sud du château avec sa tour reconstruite au XVIIème siècle et qui a survécu aux assauts de 1917. De ce point de vue la compréhension globale du bâtiment se clarifie. On accède ensuite aux celliers sur deux niveaux. Ils offrent une vision et compréhension accrue du premier château et de ses origines. Enfin, les jardins (actuellement en cours de réaménagement) restent ouverts au public.

Château de Béhéricourt 196 rue du moutoir 60400 Béhéricourt Béhéricourt 60400 Oise Hauts-de-France Monument historique inscrit en 1988.

Le parcours de la visite libre comprend dans la cour haute :

©atelier Bauhinia