Ligré

Les Vignerons passent à table aux Jardiniers avec le Domaine Lambert

1 La Gare Ligré Indre-et-Loire

Tarif : 85 – 85 – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les Jardiniers accueillent le Domaine Lambert le vendredi 12 juin 2026 à 19h30 pour une soirée accords mets & vins conviviale dans un cadre agréable. Découvrez les vins du Domaine autour d’un délicieux festin !

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Les Jardiniers accueillent le Domaine Lambert le vendredi 12 juin 2026 à 19h30 pour une soirée accords mets & vins conviviale dans un cadre agréable. Découvrez les vins du Domaine autour d’un délicieux festin !

Au menu entrée, plat, fromage, dessert accompagné de 4 accords, avec les produits du vigneron 85 .

1 La Gare Ligré 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 99 93 contact@restaurantlesjardiniers.fr

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English :

Les Jardiniers welcomes Domaine Lambert on Friday, June 12, 2026 at 7:30pm for a convivial wine & food pairing evening in a pleasant setting. Discover the Domaine?s wines over a delicious feast!

L’événement Les Vignerons passent à table aux Jardiniers avec le Domaine Lambert Ligré a été mis à jour le 2026-06-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme