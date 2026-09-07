Les villages vacances ont aussi une histoire, JEP 2026 – Office de Tourisme d’Arzon, Kerners

Informations pratiques

Les villages vacances ont aussi une histoire 19 et 20 septembre JEP 2026 – Office de Tourisme d’Arzon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

C’est dans les années 1960 qu’Arzon commence à voir fleurir des villages vacances et autres équipements de tourisme. Aujourd’hui, des ateliers cherchent à collecter la mémoire de ces lieux (Kerjouanno, Kerlannic, Ker Mor, Azureva…) pour garder trace de cette histoire des vacances en bord de mer.

C’est aussi l’occasion d’identifier d’anciennes photos de la commune réalisées par l’Inventaire dans les années 1970.

JEP 2026 – Office de Tourisme d’Arzon Rond-point du Crouesty 56640 Arzon Kerners 56640 Morbihan Bretagne https://www.golfedumorbihan.bzh/

C’est dans les années 1960 qu’Arzon commence à voir fleurir des villages vacances et autres équipements de tourisme.

© Yves Caoudal, éditions YCA