LES VILLES SACREES Au cœur des religions Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Un film de Jamel Balhi

Jamel Balhi est le premier homme à avoir fait le tour du monde en courant. 204 pays traversés sur tous les continents de la planète par le moyen de transport le plus naturel.

Il a vu le monde et le raconte dans les nombreux livres qu’il a publiés. Après ce long et fabuleux périple planétaire, le coureur relie les grandes villes saintes du monde à raison d’étapes quotidiennes comprises entre 60 et 80 kilomètres, depuis le parvis de Notre-Dame de Paris jusqu’à Lhassa, ville sacrée des bouddhistes tibétains. .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

