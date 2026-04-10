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Les Vins au Vert le bourg Glaine-Montaigut

Les Vins au Vert le bourg Glaine-Montaigut samedi 6 juin 2026.

Lieu : le bourg

Adresse : Sous la halle

Ville : 63160 Glaine-Montaigut

Département : Puy-de-Dôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 2 euros pour la consigne du verre

Glaine-Montaigut

Les Vins au Vert

le bourg Sous la halle Glaine-Montaigut Puy-de-Dôme

Tarif : – – 5 EUR

2 euros pour la consigne du verre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

salon des vins naturels en auvergne
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le bourg Sous la halle Glaine-Montaigut 63160 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 67 45 62  christophe.gilliet@gmail.com

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salon des vins naturels en auvergne

L’événement Les Vins au Vert Glaine-Montaigut a été mis à jour le 2026-04-10 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez