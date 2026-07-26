Les virades de l’Espoir Plan d’eau Ceaucé

Informations pratiques

Ceaucé

Les virades de l’Espoir

Plan d’eau La Veillottière Ceaucé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Randonnées pédestres, VTT, courses à pied non chronométrées de 12 km, 20 km et 25 km.

Dés 8h les personnes peuvent prendre le départ pour randonnée sur les circuits proposés et balisés, moyennant une participation de 5€ qui sera reversée intégralement à l’association Vaincre la Mucoviscidose .

Déjeuner aux tripes et restauration sur place en réservant de préférence et buvette. .

Plan d’eau La Veillottière Ceaucé 61330 Orne Normandie +33 6 10 27 04 28

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English : Les virades de l’Espoir

L’événement Les virades de l’Espoir Ceaucé a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne