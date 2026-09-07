Les Virades de l’espoir, Complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Informations pratiques

Les Virades de l’espoir 25 et 26 septembre Complexe Maurice-Saussine Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:00:00+02:00

C’est en 1965 qu’est créée l’association française de lutte contre la mucoviscidose (devenue “Vaincre la mucoviscidose”). Cette année verra donc le 60e anniversaire de cette association et les 40 ans de la première Virade ! Les journées nationales auront lieu les samedi 27 et dimanche 28 septembre et l’évènement sera décliné tout au long du week-end sur Saint-Hilaire-de-Brethmas. Venez nombreux soutenir la lutte contre la mucoviscidose en profitant d’un programme riche et varié.

– Vendredi 25 septembre : Marche / Course nocturne : Un parcours de 5 ou 10 km autour du village, organisé par le club de marche ACNA d’Anduze (5 € par personne).

– Samedi 26 septembre : Soirée dansante & Repas : Un grand moment animé par Lionel Pillods et Alain Rubio, avec un show sons et lumières exceptionnel signé Gil Martin et Tonic 2000.

Au menu : Un délicieux repas préparé par M. Marcel. ️

Animations : Un défilé de mode exclusif par la boutique Top Model et une présentation de Miss par l’association Model’s de Marie-Jeanne !

Tarif : 35 € (Places limitées).

Complexe Maurice-Saussine 600 chemin du Stade, 30560 Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 64 14 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/events/2240936743423104 »}]

Ensemble pour vaincre la mucoviscidose.