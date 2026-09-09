Les visites commentées stand d’accueil Arles

Informations pratiques

Arles

Les visites commentées

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. stand d’accueil place de la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’histoire et du patrimoine d’Arles à travers une série de visites commentées gratuites.

Accompagnées par des guides-conférenciers et des spécialistes du patrimoine, ces visites abordent différentes facettes de la richesse arlésienne l’histoire de L’Annonciation d’Arles de Louis Finson, le regard porté sur Van Gogh et son œuvre, les sculptures et vestiges antiques avec Auguste et Vénus, le patrimoine disparu de la ville ou encore la restauration du portail roman de l’église Saint-Trophime.



Programme du samedi 19 septembre



10h L’Annonciation d’Arles de Louis Finson Durée 1h

11h Qu’est-ce qu’on fait avec l’histoire ? Durée 1h30

15h En aparté avec Auguste et Vénus Durée 1h

15h30 À la recherche du patrimoine perdu Durée 1h30

16h L’entretien du portail roman de l’église Saint-Trophime une renaissance régulière Durée 1h



Programme du dimanche 20 septembre



10h Promenade sur le quai de Trinquetaille Durée 1h

11h Les hôtels particuliers ne s’avouent pas vaincus ! Durée 1h30

14h Histoire de l’enseignement à Arles, de l’Antiquité à nos jours Durée 1h30

15h La Vénus d’Arles anatomie d’une icône Durée 1h

15h Découverte d’un remarquable mural de Jean Amado Durée 30 min

16h Généalogie d’une ville Durée 2h .

stand d’accueil place de la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 39 46

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English :

During European Heritage Days, discover the history and heritage of Arles through a series of free guided tours.

L’événement Les visites commentées Arles a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme d’Arles