Les visites d’Anthony le château et la chapelle de Marçay Chouppes
dimanche 30 août 2026 · Chouppes
Informations pratiques
Chouppes
Les visites d’Anthony le château et la chapelle de Marçay
La chapelle de Marçay Chouppes Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Anthony BERNARD vous emmène découvrir la richesse de ces lieux historiques datant du XIème siècle.
Anthony BERNARD vous emmène découvrir la richesse de ces lieux historiques datant du XIème siècle. .
La chapelle de Marçay Chouppes 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les visites d’Anthony le château et la chapelle de Marçay
Anthony BERNARD takes you on a journey to discover the rich history of these historic sites dating back to the 11th century.
L’événement Les visites d’Anthony le château et la chapelle de Marçay Chouppes a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou