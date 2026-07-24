Informations pratiques

Chouppes

Les visites d’Anthony le château et la chapelle de Marçay

La chapelle de Marçay Chouppes Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Anthony BERNARD vous emmène découvrir la richesse de ces lieux historiques datant du XIème siècle.

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La chapelle de Marçay Chouppes 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Les visites d’Anthony le château et la chapelle de Marçay

Anthony BERNARD takes you on a journey to discover the rich history of these historic sites dating back to the 11th century.

L’événement Les visites d’Anthony le château et la chapelle de Marçay Chouppes a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou