Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz
dimanche 27 septembre 2026 · Esplanade du Rocher de la Vierge · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz
Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Explorez les coulisses habituellement fermées au public et vivez une expérience unique au plus près des animaux.
Plongez dans l’envers du décor de l’Aquarium, accompagnés d’un technicien aquorilogiste
Au programme Laboratoire des méduses
Découverte des zones de quarantaine
Découverte de la cuisine des résidents
Bouturage des coraux
Machinerie et filtration
Repas des requins vu d’en haut .
Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 75 40
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English : Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz
L’événement Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Biarritz
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