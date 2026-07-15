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Les Visites du Jeudi > Anordie Création Agon-Coutainville

jeudi 13 août 2026 · Agon-Coutainville

Les Visites du Jeudi > Anordie Création Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
3 Rue du Village des Mielles
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Les Visites du Jeudi > Anordie Création

3 Rue du Village des Mielles Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Créatrice verrière à Agon-Coutainville   .

3 Rue du Village des Mielles Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 52 66 96 34  anordiecreation@gmail.com

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English : Les Visites du Jeudi > Anordie Création

L’événement Les Visites du Jeudi > Anordie Création Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme

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