AGENDA · Agon-Coutainville
Les Visites du Jeudi > Anordie Création Agon-Coutainville
jeudi 13 août 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Les Visites du Jeudi > Anordie Création
3 Rue du Village des Mielles Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Créatrice verrière à Agon-Coutainville .
3 Rue du Village des Mielles Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 52 66 96 34 anordiecreation@gmail.com
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English : Les Visites du Jeudi > Anordie Création
L’événement Les Visites du Jeudi > Anordie Création Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme
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