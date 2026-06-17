Journée des Gamers tournois EA Sports FC 26 Espace culturel Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Journée des Gamers tournois EA Sports FC 26

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Journée des Gamers tournois EA Sports FC 26 & Mario Kart, ateliers manga, réalité virtuelle & simulateur, dès 8 ans. 9h30- 12h & 13h30-17h à l’espace culturel.

Réservation obligatoire. .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Journée des Gamers tournois EA Sports FC 26

L’événement Journée des Gamers tournois EA Sports FC 26 Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme