Les Visites du Jeudi > Atelier Autres Terres Atelier Autres Terres Tanis

Informations pratiques

Tanis

Les Visites du Jeudi > Atelier Autres Terres

Atelier Autres Terres 6 Rue Bellevue Tanis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 13:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Découvrir les arcanes d’un atelier de céramique.

Dans le cadre des visites du jeudi organisées par la Chambre des Métiers d’Art, je vous accueillerai pour vous faire découvrir la vie d’un atelier.

En une demi-heure je vous invite à explorer les coulisses de mon métier de céramiste

– Visite des espaces de modelage, d’émaillage et de cuissons

– Découverte des terres que j’utilise (grès et porcelaine) et leurs secrets,

– Parcours des étapes de création, de la matière brute à la naissance de mes tableaux céramiques, où je joue avec différents matériaux.

Une occasion de partager ma passion et de vous faire vivre, le temps d’une visite, la magie de la transformation de l’argile. .

Atelier Autres Terres 6 Rue Bellevue Tanis 50170 Manche Normandie +33 6 73 97 70 27 atelier.autresterres@laposte.net

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English : Les Visites du Jeudi > Atelier Autres Terres

L’événement Les Visites du Jeudi > Atelier Autres Terres Tanis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts