Stages sculpture et modelage Atelier Autres Terres Tanis

Informations pratiques

Tanis

Stages sculpture et modelage

Atelier Autres Terres 6 Rue Bellevue Tanis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Ces ateliers de création céramique s’adressent à toute personne souhaitant découvrir les joies de la terre à travers différentes approches (de l’objet à la sculpture) et différentes techniques (de la plaque au colombin), ainsi que leurs multiples expressions artistiques.

Ouverts à tous, ils accueillent

– les enfants dès 7 ans,

– les parents souhaitant s’adonner à un atelier à quatre mains,

– les adultes en quête d’initiation,

– les petits groupes désirant partager des moments créatifs.

3 heures d’atelier minimum pour se plonger dans le modelage des thèmes adaptés en fonction de l’âge pour vous accompagner dans vos rêves et votre pratique ;

des suggestions, des visuels et des livres pour vous aider à développer votre travail.

Voilà de belles journées d’immersion dans la terre que je vous invite à vivre et à partager dans mon atelier installé à Tanis. .

Atelier Autres Terres 6 Rue Bellevue Tanis 50170 Manche Normandie +33 6 73 97 70 27 atelier.autresterres@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages sculpture et modelage

L’événement Stages sculpture et modelage Tanis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts