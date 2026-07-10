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Stages sculpture et modelage Atelier Autres Terres Tanis

vendredi 21 août 2026 · Atelier Autres Terres · Tanis

Stages sculpture et modelage Atelier Autres Terres Tanis

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Atelier Autres Terres
Adresse
6 Rue Bellevue
Ville
50170 Tanis
Département
Manche
Tarif

Tanis

Stages sculpture et modelage

Atelier Autres Terres 6 Rue Bellevue Tanis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Ces ateliers de création céramique s’adressent à toute personne souhaitant découvrir les joies de la terre à travers différentes approches (de l’objet à la sculpture) et différentes techniques (de la plaque au colombin), ainsi que leurs multiples expressions artistiques.
Ouverts à tous, ils accueillent
– les enfants dès 7 ans,
– les parents souhaitant s’adonner à un atelier à quatre mains,
– les adultes en quête d’initiation,
– les petits groupes désirant partager des moments créatifs.
3 heures d’atelier minimum pour se plonger dans le modelage des thèmes adaptés en fonction de l’âge pour vous accompagner dans vos rêves et votre pratique ;
des suggestions, des visuels et des livres pour vous aider à développer votre travail.
Voilà de belles journées d’immersion dans la terre que je vous invite à vivre et à partager dans mon atelier installé à Tanis.   .

Atelier Autres Terres 6 Rue Bellevue Tanis 50170 Manche Normandie +33 6 73 97 70 27  atelier.autresterres@laposte.net

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English : Stages sculpture et modelage

L’événement Stages sculpture et modelage Tanis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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