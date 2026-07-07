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Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie Gavray-sur-Sienne

jeudi 6 août 2026 · Gavray-sur-Sienne

Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
33 Rue de l'Hôtel Saint-Denis
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie

33 Rue de l’Hôtel Saint-Denis Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Venez découvrir le métier de distillateur autour des alambics de Léa et plongez au cœur de la Distillerie Montjoie.   .

33 Rue de l’Hôtel Saint-Denis Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 7 81 37 82 81  lk@montjoie-distillerie.fr

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English : Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie

L’événement Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-07 par Coutances Tourisme

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