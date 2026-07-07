Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie Gavray-sur-Sienne
jeudi 6 août 2026 · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie
33 Rue de l’Hôtel Saint-Denis Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez découvrir le métier de distillateur autour des alambics de Léa et plongez au cœur de la Distillerie Montjoie. .
33 Rue de l’Hôtel Saint-Denis Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 7 81 37 82 81 lk@montjoie-distillerie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie
L’événement Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-07 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Gavray-sur-Sienne (Manche)
- [Atelier] Archéologues juniors, les bottes dans la motte Rue Haute rue Gavray-sur-Sienne 15 juillet 2026
- Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine Gavray Gavray-sur-Sienne 16 juillet 2026
- Randonnée commentée Pages d’histoire du Mesnil-Hue Gavray-sur-Sienne 16 juillet 2026
- Lundi de l’été Église Saint-Job Gavray-sur-Sienne 20 juillet 2026
- Les Mini explorateurs Gavray Gavray-sur-Sienne 21 juillet 2026