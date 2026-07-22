Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Place du Champ de Foire Gavray-sur-Sienne
jeudi 6 août 2026 · Place du Champ de Foire · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Concours de races cotentines et grande foire aux moutons
Place du Champ de Foire Gavray Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concours de races cotentines et grande foire aux moutons à Gavray-sur-Sienne.
Rendez-vous à partir de 9h30 place du Champ de foire. .
Place du Champ de Foire Gavray Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie
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English : Concours de races cotentines et grande foire aux moutons
L’événement Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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