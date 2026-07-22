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Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Place du Champ de Foire Gavray-sur-Sienne

jeudi 6 août 2026 · Place du Champ de Foire · Gavray-sur-Sienne

Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Place du Champ de Foire Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Place du Champ de Foire
Adresse
Gavray
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Concours de races cotentines et grande foire aux moutons

Place du Champ de Foire Gavray Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Concours de races cotentines et grande foire aux moutons à Gavray-sur-Sienne.
Rendez-vous à partir de 9h30 place du Champ de foire.   .

Place du Champ de Foire Gavray Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie  

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English : Concours de races cotentines et grande foire aux moutons

L’événement Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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