Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Place du Champ de Foire Gavray-sur-Sienne

jeudi 6 août 2026 · Place du Champ de Foire · Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Concours de races cotentines et grande foire aux moutons

Place du Champ de Foire Gavray Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concours de races cotentines et grande foire aux moutons à Gavray-sur-Sienne.

Rendez-vous à partir de 9h30 place du Champ de foire. .

Place du Champ de Foire Gavray Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie

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English : Concours de races cotentines et grande foire aux moutons

L’événement Concours de races cotentines et grande foire aux moutons Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme