Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine

Gavray 8 Rue des Entrepreneurs Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Venez découvrir le processus intégral de la fabrication de l’andouille de Vire et les fumoirs au bois de hêtre. .

Gavray 8 Rue des Entrepreneurs Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 44 20 contact@andouillerie.fr

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English : Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine

L’événement Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme