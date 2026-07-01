Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine Gavray Gavray-sur-Sienne
jeudi 23 juillet 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine
Gavray 8 Rue des Entrepreneurs Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Venez découvrir le processus intégral de la fabrication de l’andouille de Vire et les fumoirs au bois de hêtre. .
Gavray 8 Rue des Entrepreneurs Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 44 20 contact@andouillerie.fr
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English : Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine
L’événement Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme
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