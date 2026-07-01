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Les Mini explorateurs Gavray Gavray-sur-Sienne

mardi 21 juillet 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne

Les Mini explorateurs Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Gavray
Adresse
10 Place de la Mairie
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Les Mini explorateurs

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 11:30:00

Date(s) :
2026-07-21

Groupe de parents de jeunes enfants. Nous proposons des activités manuelles et sensorielles, livres et jeux pour enfants.   .

Gavray 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Les Mini explorateurs

L’événement Les Mini explorateurs Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme

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