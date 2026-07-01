Sortie à l’abbaye de Hambye Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Sortie à l’abbaye de Hambye

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Sortie à l’abbaye de Hambye.

Visite et goûter convivial, tout public. .

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Sortie à l’abbaye de Hambye

L’événement Sortie à l’abbaye de Hambye Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme