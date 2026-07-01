Après-midi jeux Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Après-midi jeux

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez jouer en famille ou entre amis aux jeux de société. .

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme