Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie

33 Rue de l’Hôtel Saint-Denis Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 11:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez découvrir le métier de distillateur autour des alambics de Léa et plongez au cœur de la Distillerie Montjoie. .

33 Rue de l’Hôtel Saint-Denis Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 7 81 37 82 81 lk@montjoie-distillerie.fr

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English : Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie

L’événement Les Visites du Jeudi > Distillerie Montjoie Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-07 par Coutances Tourisme