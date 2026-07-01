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Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine Gavray Gavray-sur-Sienne

jeudi 16 juillet 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne

Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Gavray
Adresse
8 Rue des Entrepreneurs
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine

Gavray 8 Rue des Entrepreneurs Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Venez découvrir le processus intégral de la fabrication de l’andouille de Vire et les fumoirs au bois de hêtre.   .

Gavray 8 Rue des Entrepreneurs Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 44 20  contact@andouillerie.fr

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English : Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine

L’événement Les Visites du Jeudi > Andouillerie de la Baleine Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme

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