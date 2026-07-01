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Atelier cuisine Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

mercredi 29 juillet 2026 · Familles Rurales · Gavray-sur-Sienne

Atelier cuisine Familles Rurales Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Familles Rurales
Adresse
10 Place de la Mairie
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Atelier cuisine

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Atelier cuisine, tout public.   .

Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96  gavray.famillesrurales@gmail.com

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme

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