AGENDA · Gavray-sur-Sienne
Atelier cuisine Familles Rurales Gavray-sur-Sienne
mercredi 29 juillet 2026 · Familles Rurales · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Atelier cuisine
Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Atelier cuisine, tout public. .
Familles Rurales 10 Place de la Mairie Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 70 46 96 gavray.famillesrurales@gmail.com
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English : Atelier cuisine
L’événement Atelier cuisine Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme
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