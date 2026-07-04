Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Ferme de Grémi Saint-Ovin
jeudi 13 août 2026 · Ferme de Grémi · Saint-Ovin
Informations pratiques
Saint-Ovin
Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi
Ferme de Grémi 2 impasse la Transportière Saint-Ovin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Au fil de la balade découverte et approche des animaux, de la ferme, de la nature, de nos races…
Viens y poser toutes tes questions. .
Ferme de Grémi 2 impasse la Transportière Saint-Ovin 50300 Manche Normandie
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English : Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi
L’événement Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Saint-Ovin a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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