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Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Ferme de Grémi Saint-Ovin

jeudi 27 août 2026 · Ferme de Grémi · Saint-Ovin

Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Ferme de Grémi Saint-Ovin

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Ferme de Grémi
Adresse
2 impasse la Transportière
Ville
50300 Saint-Ovin
Département
Manche
Tarif

Saint-Ovin

Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi

Ferme de Grémi 2 impasse la Transportière Saint-Ovin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 15:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Au fil de la balade découverte et approche des animaux, de la ferme, de la nature, de nos races…
Viens y poser toutes tes questions.   .

Ferme de Grémi 2 impasse la Transportière Saint-Ovin 50300 Manche Normandie  

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English : Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi

L’événement Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Saint-Ovin a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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