Les Visites du Jeudi > Ferronnerie Picard Duboscq ZA du Pallis Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Gouville-sur-Mer

Les Visites du Jeudi > Ferronnerie Picard Duboscq

ZA du Pallis Rue Pierre Hacquebec Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La Ferronnerie partage son activité entre Monuments historiques et clientèle privée. Le travail à la forge à l’ancienne est rare, ce savoir-faire fait que l’entreprise est reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). .

ZA du Pallis Rue Pierre Hacquebec Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 17 02 25 contact@ferronneriepicardduboscq.fr

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English : Les Visites du Jeudi > Ferronnerie Picard Duboscq

L’événement Les Visites du Jeudi > Ferronnerie Picard Duboscq Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme