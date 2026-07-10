Les Visites du Jeudi > L’Artisane Gouville-sur-Mer
jeudi 3 septembre 2026 · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Les Visites du Jeudi > L’Artisane
5 Rue du Bord du Moulin Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 10:00:00
fin : 2026-09-03 11:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Formée auprès d’un maître artisan d’art durant 5 ans, Juliette a obtenu le titre d’Artisan d’Art en 2020. Ses compétences et son savoir-faire lui permettent de réaliser vos fauteuils de manière traditionnelle et de respecter au mieux les savoir-faire ancestraux. Elle aime jouer avec les matières, leur donner forme et volume. Venez visiter son atelier ! .
5 Rue du Bord du Moulin Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 66 63 36 72 contact@l-artisane.fr
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English : Les Visites du Jeudi > L’Artisane
L’événement Les Visites du Jeudi > L’Artisane Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme
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