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Les Visites du Jeudi > Potière céramiste Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages

jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Aubin-du-Perron · Saint-Sauveur-Villages

Les Visites du Jeudi > Potière céramiste Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Saint-Aubin-du-Perron
Adresse
1 L'Hôtel Scellés
Ville
50490 Saint-Sauveur-Villages
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-Villages

Les Visites du Jeudi > Potière céramiste

Saint-Aubin-du-Perron 1 L’Hôtel Scellés Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Potière céramiste, Caroline Carnaille à Saint-Aubin-Du-Perron.   .

Saint-Aubin-du-Perron 1 L’Hôtel Scellés Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26  ccarnaille@gmail.com

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English : Les Visites du Jeudi > Potière céramiste

L’événement Les Visites du Jeudi > Potière céramiste Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme

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