Les Visites du Jeudi > Potière céramiste Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Aubin-du-Perron · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
Les Visites du Jeudi > Potière céramiste
Saint-Aubin-du-Perron 1 L’Hôtel Scellés Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Potière céramiste, Caroline Carnaille à Saint-Aubin-Du-Perron. .
Saint-Aubin-du-Perron 1 L’Hôtel Scellés Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26 ccarnaille@gmail.com
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English : Les Visites du Jeudi > Potière céramiste
L’événement Les Visites du Jeudi > Potière céramiste Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme
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