Les Visites du Jeudi > Potière céramiste Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Saint-Sauveur-Villages

Les Visites du Jeudi > Potière céramiste

Saint-Aubin-du-Perron 1 L’Hôtel Scellés Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Potière céramiste, Caroline Carnaille à Saint-Aubin-Du-Perron. .

Saint-Aubin-du-Perron 1 L’Hôtel Scellés Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26 ccarnaille@gmail.com

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English : Les Visites du Jeudi > Potière céramiste

L’événement Les Visites du Jeudi > Potière céramiste Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme