Les visites guidées du Site-Hillman Colleville-Montgomery
mercredi 2 septembre 2026 · Colleville-Montgomery
Informations pratiques
Colleville-Montgomery
Les visites guidées du Site-Hillman
7 Rue Suffolk Régiment Colleville-Montgomery Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
Visites guidées de juillet à septembre, tous les mardis à 14 h 0 près du char Churchill, pour découvrir l’histoire et le patrimoine du site.
Venez participer aux visites guidées organisées de juillet à septembre, tous les mardis à 14 h 30, près du char Churchill. Découvrez l’histoire du site, son patrimoine et les événements marquants qui ont façonné ce lieu emblématique. Un moment de découverte et d’échange accessible à tous, à partager en famille ou entre amis. .
7 Rue Suffolk Régiment Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie
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English : Les visites guidées du Site-Hillman
Guided tours from July to September, every Tuesday at 2.30pm near the Churchill tank, to discover the history and heritage of the site.
L’événement Les visites guidées du Site-Hillman Colleville-Montgomery a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Caen la Mer
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