Informations pratiques

Colleville-Montgomery

Les visites guidées du Site-Hillman

7 Rue Suffolk Régiment Colleville-Montgomery Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 14:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Visites guidées de juillet à septembre, tous les mardis à 14 h 0 près du char Churchill, pour découvrir l’histoire et le patrimoine du site.

Venez participer aux visites guidées organisées de juillet à septembre, tous les mardis à 14 h 30, près du char Churchill. Découvrez l’histoire du site, son patrimoine et les événements marquants qui ont façonné ce lieu emblématique. Un moment de découverte et d’échange accessible à tous, à partager en famille ou entre amis. .

7 Rue Suffolk Régiment Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les visites guidées du Site-Hillman

Guided tours from July to September, every Tuesday at 2.30pm near the Churchill tank, to discover the history and heritage of the site.

L’événement Les visites guidées du Site-Hillman Colleville-Montgomery a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Caen la Mer