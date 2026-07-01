Les visites mensuelles de La Mounière : balade entre passé et présent, que sont devenues les anciennes chapelleries septfontoises ?, La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds, Septfonds

Informations pratiques

Les visites mensuelles de La Mounière : balade entre passé et présent, que sont devenues les anciennes chapelleries septfontoises ? Dimanche 20 septembre, 15h30 La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds Tarn-et-Garonne

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Et si l’on réveillait la mémoire des usines ?

En arpentant les rues de Septfonds en compagnie de La Mounière et d’un architecte-urbaniste du CAUE, la visite invite à s’interroger : que sont devenues les chapelleries septfontoises ?

Certaines, endormies, gardent encore les traces de leur gloire passée, tandis que d’autres, réinventées, accueillent aujourd’hui de nouvelles activités.

Sur réservation : 06 70 36 86 90 ou 05 63 02 94 11.

Visite proposée dans le cadre du programme « Gestes, Arts et savoir-faire en Occitanie ».

La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds 15 rue des déportés, 82240, Septfonds Septfonds 82240 Saintou Tarn-et-Garonne Occitanie http://www.septfonds-la-mouniere.com Un village, petit par sa taille mais grand par son Histoire.

À l’éclairage de la thématique du déplacement de populations, des valeurs d’accueil et d’hospitalité, venez observer comment le développement de l’activité chapelière au XIXe siècle a façonné l’architecture du village et comment la présence du Camp de Judes, ouvert en 1939 pour l’accueil des réfugiés espagnols de la Retirada, a fait de Septfonds un haut lieu de mémoire des conflits de la Seconde Guerre mondiale.

Partez à la rencontre des personnalités locales, dont l’aviateur Dieudonné Costes, qui participent à la construction de la mémoire de Septfonds.

La Mounière, a ouvert ses portes en mai 2017 et propose un espace scénographique et deux parcours pour prolonger la visite, l’un autour de la thématique chapelière l’autre autour des sites mémoriels liés au Camp de Judes.

Et si on réveillait la mémoire des usines ?

© La Mounière | Maison des mémoires de la ville de Septfonds