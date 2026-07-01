Portes ouvertes à La Mounière !, La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds, Septfonds

Informations pratiques

Portes ouvertes à La Mounière ! 19 et 20 septembre La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(Re)découvrez les mémoires locales liées au savoir-faire chapelier, à l’aviation et au camp de Judes (1939-1946), à La Mounière.

Ce lieu vivant transmet et préserve le patrimoine pour les générations futures.

Profitez de votre visite pour admirer le tableau peint par Salvador Soria, réfugié espagnol interné au camp de Judes en 1939, récemment installé dans l’espace scénographique. Cette œuvre est protégée au titre des monuments historiques depuis 2004.

Renseignements : 06 70 36 86 90 ou 05 63 02 94 11.

La Mounière – Maison des Mémoires de Septfonds 15 rue des déportés, 82240, Septfonds Septfonds 82240 Saintou Tarn-et-Garonne Occitanie http://www.septfonds-la-mouniere.com Un village, petit par sa taille mais grand par son Histoire.

À l’éclairage de la thématique du déplacement de populations, des valeurs d’accueil et d’hospitalité, venez observer comment le développement de l’activité chapelière au XIXe siècle a façonné l’architecture du village et comment la présence du Camp de Judes, ouvert en 1939 pour l’accueil des réfugiés espagnols de la Retirada, a fait de Septfonds un haut lieu de mémoire des conflits de la Seconde Guerre mondiale.

Partez à la rencontre des personnalités locales, dont l’aviateur Dieudonné Costes, qui participent à la construction de la mémoire de Septfonds.

La Mounière, a ouvert ses portes en mai 2017 et propose un espace scénographique et deux parcours pour prolonger la visite, l’un autour de la thématique chapelière l’autre autour des sites mémoriels liés au Camp de Judes.

(Re)découvrez les mémoires locales liées au savoir-faire chapelier, à l’aviation et au camp de Judes (1939-1946), à La Mounière, un lieu vivant où le patrimoine se transmet et se préserve pour les ! …

© La Mounière | Maison des mémoires de la ville de Septfonds