Les Voca-Muses en concert Foissac
vendredi 17 juillet 2026 · Foissac
Informations pratiques
Foissac
Les Voca-Muses en concert
Le Bourg Foissac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Rencontre avec Les Voca-Muses pour un moment festif en chansons !
Les Voca-Muses vous proposent un moment festif de chansons inédites du répertoire de Florence Gay (Autrice-compositrice).
Les ingrédients une douzaine de femmes pleines de vies, une bonne dose d’humour, une pincée de féminisme, le tout
assaisonné de rythmes endiablés et d’instants poétiques.
Sonorisation et percussions Romain Pellegrini .
Le Bourg Foissac 12260 Aveyron Occitanie +33 6 12 64 20 63
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English :
Join Les Voca-Muses for a festive evening of song!
L’événement Les Voca-Muses en concert Foissac a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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