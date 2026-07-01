Informations pratiques

Foissac

Les Voca-Muses en concert

Le Bourg Foissac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Rencontre avec Les Voca-Muses pour un moment festif en chansons !

Les Voca-Muses vous proposent un moment festif de chansons inédites du répertoire de Florence Gay (Autrice-compositrice).

Les ingrédients une douzaine de femmes pleines de vies, une bonne dose d’humour, une pincée de féminisme, le tout

assaisonné de rythmes endiablés et d’instants poétiques.

Sonorisation et percussions Romain Pellegrini .

Le Bourg Foissac 12260 Aveyron Occitanie +33 6 12 64 20 63

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English :

Join Les Voca-Muses for a festive evening of song!

L’événement Les Voca-Muses en concert Foissac a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)