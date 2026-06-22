Villemoustaussou

LES VOIX CI LES VOIX LÀ

Villemoustaussou Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 21:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Préparez-vous a une grande soirée musicale, drôle, tendre, humoristique et dynamique, menée de main de maitre par un groupe de 8 chanteuses.

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Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24

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English :

Get ready for a fantastic evening of music—fun, tender, humorous, and energetic—masterfully performed by a group of eight female singers.

L’événement LES VOIX CI LES VOIX LÀ Villemoustaussou a été mis à jour le 2026-06-22 par