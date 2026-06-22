LES VOIX CI LES VOIX LÀ Villemoustaussou
LES VOIX CI LES VOIX LÀ Villemoustaussou samedi 26 septembre 2026.
Villemoustaussou
LES VOIX CI LES VOIX LÀ
Villemoustaussou Aude
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Préparez-vous a une grande soirée musicale, drôle, tendre, humoristique et dynamique, menée de main de maitre par un groupe de 8 chanteuses.
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Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24
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English :
Get ready for a fantastic evening of music—fun, tender, humorous, and energetic—masterfully performed by a group of eight female singers.
L’événement LES VOIX CI LES VOIX LÀ Villemoustaussou a été mis à jour le 2026-06-22 par
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