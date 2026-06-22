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LES VOIX CI LES VOIX LÀ Villemoustaussou

LES VOIX CI LES VOIX LÀ Villemoustaussou

LES VOIX CI LES VOIX LÀ Villemoustaussou samedi 26 septembre 2026.

Ville
11620 Villemoustaussou
Département
Aude
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
6 6 Tarif enfant

Villemoustaussou

LES VOIX CI LES VOIX LÀ

Villemoustaussou Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Préparez-vous a une grande soirée musicale, drôle, tendre, humoristique et dynamique, menée de main de maitre par un groupe de 8 chanteuses.
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Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24 

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English :

Get ready for a fantastic evening of music—fun, tender, humorous, and energetic—masterfully performed by a group of eight female singers.

L’événement LES VOIX CI LES VOIX LÀ Villemoustaussou a été mis à jour le 2026-06-22 par

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