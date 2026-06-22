Villemoustaussou

SOIRÉE COMÉDIES MUSICALES

Villemoustaussou Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 21:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Ce spectacle propose un voyage à travers les grandes comédies musicales avec six artistes, danseurs et chanteurs aux voix superbes, accompagnés de quatre musiciens sur scène.

Nous y retrouverons Aladin, Starmania, Notre Dame de Paris, Mozart, Roméo et Juliette,

Les Dix Commandements, le Roi Soleil, entrecoupés de quelques variétés françaises, dans des tableaux très colorés avec changements de costumes.

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Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24

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English :

This show takes you on a journey through the greatest musicals, featuring six performers—dancers and singers with superb voices—accompanied by four musicians on stage.

We’ll see highlights from *Aladdin*, *Starmania*, *Notre Dame de Paris*, *Mozart*, *Romeo and Juliet*,

The Ten Commandments, and The Sun King, interspersed with a few French variety numbers, all presented in vibrant scenes featuring frequent costume changes.

L’événement SOIRÉE COMÉDIES MUSICALES Villemoustaussou a été mis à jour le 2026-06-22 par