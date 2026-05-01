Saint-Domet

Les Voix de la Roche

Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Les Voix de la Roche

Chœur d’hommes

Direction Nèle Massot- Van der Meer

Chants traditionnels et populaires à capella

Pays basque, Corse , Europe de l’Est

A la chapelle de la Croix au Bost

Entrée dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée au 06 34 29 02 79 ou au 06 13 84 26 99

Participation libre au chapeau .

Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 26 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Voix de la Roche

L’événement Les Voix de la Roche Saint-Domet a été mis à jour le 2026-04-28 par Marche et Combraille en Aquitaine