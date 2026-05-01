Les Voix de la Roche Saint-Domet
Les Voix de la Roche Saint-Domet dimanche 10 mai 2026.
Saint-Domet
Les Voix de la Roche
Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Les Voix de la Roche
Chœur d’hommes
Direction Nèle Massot- Van der Meer
Chants traditionnels et populaires à capella
Pays basque, Corse , Europe de l’Est
A la chapelle de la Croix au Bost
Entrée dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée au 06 34 29 02 79 ou au 06 13 84 26 99
Participation libre au chapeau .
Chapelle de la Croix au Bost Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 26 99
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English : Les Voix de la Roche
L’événement Les Voix de la Roche Saint-Domet a été mis à jour le 2026-04-28 par Marche et Combraille en Aquitaine