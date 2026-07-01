Les Wriggles, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Les Wriggles Jeudi 18 mars 2027, 20h00 Salle Communale, Onex

Dès 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:30:00+01:00

Avec leur nouveau spectacle, Les Wriggles se mettent en scène, les Wriggles, toujours vêtus de rouge, vont briller sur la scène. Référence au quartet d’artistes talentueux qui compose le groupe – Stéphane Gourdon, Emmanuel Urbanet, Antoine Réjasse et Fabien Marais –, Quatre étoiles, le nom de leur album paru en 2022 est aussi une pique malicieuse à la société. Les Wriggles, fondés en 1995 à Paris, dissous en 2009 puis reformés en 2018, bougent et font bouger. Rien d’étonnant puisque leur nom vient du verbe anglais to wriggle, qui signifie « se tortiller ».

Ces comédiens et chansonniers manient les mots et la musique pour faire rire, grincer des dents, réfléchir et divertir en observant le monde d’aujourd’hui. Avec leur humour noir mordant, ils croquent les événements actuels à travers des comptines acidulées, parfois corrosives. Armés de leurs guitares acoustiques, ces quatre complices font prendre du recul le temps d’une soirée. Un spectacle incisif et jubilatoire.

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/les-wriggles/fb241025-0478-48ea-bba0-966a334ac4e0/events/392437 »}]

Les Wriggles chantent des chansons d’humour, des tranches de quête absolue. Ils racontent le monde comme ils le voient.

DR