Les Yeux de Taqqi, Théâtre Luxembourg de Meaux, Meaux

Informations pratiques

Les Yeux de Taqqi 9 et 10 décembre Théâtre Luxembourg de Meaux Seine-et-Marne

A voir avec les lieux ou avec Tina Serrafi pour les professionnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T15:00:00+01:00 – 2026-12-09T15:40:00+01:00

Fin : 2026-12-10T14:30:00+01:00 – 2026-12-10T15:15:00+01:00

“ Tuer son ours pour affronter ses peurs… Manger du chien…Y laisser quelques plumes aussi… ”

C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”.

À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland.

Théâtre Luxembourg de Meaux 4 Rue Cornillon 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France

Paname Pilotis – Cédric Revollon théatre marionnettes

Alejandro Guerrero