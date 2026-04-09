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Les Z’Arts et lire passionnément Salle polyvalente de Maillet Haut-Bocage

Les Z’Arts et lire passionnément Salle polyvalente de Maillet Haut-Bocage dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente de Maillet

Adresse : Rue du Lavoir

Ville : 03190 Haut-Bocage

Département : Allier

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Haut-Bocage

Les Z’Arts et lire passionnément

Salle polyvalente de Maillet Rue du Lavoir Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Manifestation consacrée à l’artisanat d’art, à la lecture organisée par l’Association de Sauvegarde et Restauration de l’église Saint Denis de Maillet (03190).
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Salle polyvalente de Maillet Rue du Lavoir Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 89 84 93  asso.eglise.maillet@gmail.com

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English :

Event dedicated to arts and crafts and reading, organized by the Association de Sauvegarde et Restauration de l’église Saint Denis de Maillet (03190).

L’événement Les Z’Arts et lire passionnément Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-04-09 par Montluçon Tourisme

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