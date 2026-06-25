L’espace Femmes en scène Journée contre les violences Saint-Silvain-sous-Toulx lundi 23 novembre 2026.

Saint-Silvain-sous-Toulx

L’espace Femmes en scène Journée contre les violences

37, La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-23

fin : 2026-11-23

Date(s) :

2026-11-23

Journée contre les violences envers les femmes et les enfants. Programmation à venir. .

37, La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 56 38 femmesenscene@gmail.com

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English : L’espace Femmes en scène Journée contre les violences

L’événement L’espace Femmes en scène Journée contre les violences Saint-Silvain-sous-Toulx a été mis à jour le 2026-06-25 par Creuse Confluence Tourisme