L’espace Femmes en scène Journée contre les violences Saint-Silvain-sous-Toulx
L’espace Femmes en scène Journée contre les violences Saint-Silvain-sous-Toulx lundi 23 novembre 2026.
Saint-Silvain-sous-Toulx
L’espace Femmes en scène Journée contre les violences
37, La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23
fin : 2026-11-23
Date(s) :
2026-11-23
Journée contre les violences envers les femmes et les enfants. Programmation à venir. .
37, La Roussille Saint-Silvain-sous-Toulx 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 56 38 femmesenscene@gmail.com
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English : L’espace Femmes en scène Journée contre les violences
L’événement L’espace Femmes en scène Journée contre les violences Saint-Silvain-sous-Toulx a été mis à jour le 2026-06-25 par Creuse Confluence Tourisme
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