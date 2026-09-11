L’Espagne : Un des royaumes du polar, Médiathèque André Labarrère, Pau
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Labarrère · Pau
Informations pratiques
L’Espagne : Un des royaumes du polar Samedi 3 octobre, 14h15 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques
120 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:15:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:15:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00
Le polar espagnol sonde les névroses d’une société en plein doute et les résidus traumatiques du franquisme
Rosa Montero, Dolores Redondo, Susana Fortes, Victor Del Arbol
Dans l’auditorium
Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr
Biblis en folie 2026
©D.R
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Foire de Pau Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Food festival Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Septemberfest Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Habitat, Services, Shopping et Loisirs Parc des expositions Pau 11 septembre 2026
- Foire de Pau: Toy Party Parc des expositions Pau 11 septembre 2026