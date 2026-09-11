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L’Espagne : Un des royaumes du polar, Médiathèque André Labarrère, Pau

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Labarrère · Pau

L’Espagne : Un des royaumes du polar, Médiathèque André Labarrère, Pau

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque André Labarrère
Adresse
Place Marguerite Laborde 64000 Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
120 places

L’Espagne : Un des royaumes du polar Samedi 3 octobre, 14h15 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques

120 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:15:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:15:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00

Le polar espagnol sonde les névroses d’une société en plein doute et les résidus traumatiques du franquisme
Rosa Montero, Dolores Redondo, Susana Fortes, Victor Del Arbol
Dans l’auditorium

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr
Biblis en folie 2026

©D.R

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