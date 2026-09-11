L’Espagne : Un des royaumes du polar, Médiathèque André Labarrère, Pau

Informations pratiques

L’Espagne : Un des royaumes du polar Samedi 3 octobre, 14h15 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques

120 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:15:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:15:00+02:00 – 2026-10-03T15:15:00+02:00

Le polar espagnol sonde les névroses d’une société en plein doute et les résidus traumatiques du franquisme

Rosa Montero, Dolores Redondo, Susana Fortes, Victor Del Arbol

Dans l’auditorium

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr

Biblis en folie 2026

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